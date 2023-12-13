Главное: США могут отправить своих солдат на войну в Украину. Так считает член палаты представителей конгресса Марджори Тейлор Грин.

Детали: Член палаты представителей конгресса республиканка Марджори Тейлор Грин не исключает, что США отправят своих солдат воевать с Россией в Украину. Об этом одиозный политик сказала онлайн-выступления в социальной сети Х.

Она отметила: «Если Вашингтон и хочет чего-то, то сделать так, чтобы эта война продолжалась. Они хотят воевать с Владимиром Путиным так долго, как нужно».

Политик считает, что «когда у Украины закончатся люди, пригодные для военной службы, наши власти, вероятно, захотят отправить туда мужчин военного возраста, потому что хотят этой войны с Россией».

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