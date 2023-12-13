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Новости > В Киеве после ночной атаки 35 домов остались без света

В Киеве после ночной атаки 35 домов остались без света

Агата Кловская
13.12.23 10:21
129
В Киеве после ночной атаки 35 домов остались без света

Главное: В Днепровском районе обломки сбитых вражеских ракет повредили линии электропередач, сообщил глава КГВА. 35 домов остались без света.

Детали: Более трех десятков частных домов в Киеве остались без электричества в результате ночной атаки на столицу. Об этом сообщила пресс-служба КГВА.

«В результате ракетного удара в Днепровском районе 35 частных домов без света из-за повреждения линий электропередач обломками ракет», — сообщил Сергей Попко, начальник КГВА.

Сообщается, что аварийные бригады планируют возобновить электроснабжение до 14:00.

В тему: Ночью в Киеве гремели сильные взрывы.

Тэги: Киев, общество, электроэнергия, ракетный удар

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