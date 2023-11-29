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Новости > В Киеве подросток выбросился с верхних этажей многоэтажки

В Киеве подросток выбросился с верхних этажей многоэтажки

Александр Панько
29.11.23 16:57
157
В Киеве подросток выбросился с верхних этажей многоэтажки

Главное: В Киеве парень погиб в результате падения с высоты. Его личность установили.

Детали: В Шевченковском районе Киева, на улице Жилянской, 18-летний парень прыгнул с многоэтажки. От полученных травм погиб на месте. Об этом сообщила представитель полиции Киева Юлия Гирдвилис, пишет Вечерний Киев.

«Парень погиб в результате падения из окна или балкона многоэтажки. С высоких этажей. Сейчас устанавливают. Погиб в результате полученных травм. Личность установлена — это совершеннолетний. На месте работает следственно-оперативная группа», — рассказала Гирдвилис.

В тему: Эпидемия подростковых самоубийств в Украине: группы смерти или наркотики?

Тэги: Киев, общество, самоубийство, подросток, многоэтажка

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