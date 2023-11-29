Столтенберг рассказал, смогут ли F-16 кардинально изменить ситуацию на поле боя в Украине

Главное: По словам Йенса Столтенберга, истребители F-16 усилят мощь Украины. Однако, по его словам, они должны использоваться комплексно с другими системами.

Детали: Истребители F-16 не смогут кардинально изменить ситуацию на поле боя в Украине самостоятельно. Они должны использоваться комплексно — вместе с HIMARS, ракетами, и другими системами ПВО. Об этом сказал генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе.

«Мы должны понимать, что нет никакой системы, которая бы фундаментально изменила ситуацию на поле боя. Должно работать много разных вещей, надо разные умения, надо сотрудничать, чтобы что-то изменилось. И мы должны настроиться на тяжелое сражение», — отметил он, упомянув наряду с F-16, и о HIMARS, и о ракетах, и о системах ПВО.

Столтенберг подчеркнул, что «нет чего-то конкретного, чтобы смогло изменить ситуацию на поле боя».

При этом генсек НАТО затруднился назвать конкретное время, когда именно произойдет передача самолетов, потому что «надо тренировать пилотов и это собственно происходит в Румынии» и «Америка тоже дала разрешение, чтобы члены-страны НАТО предоставили Украине эти истребители».

По словам Столтенберга, очень важно отметить, что F-16 привнесут определенные изменения. В частности, они усилят мощь Украины, чтобы увеличить потери российской армии, а также укрепят и противовоздушную оборону Украины.

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