Путин выдал очередную порцию бреда о войне в Украине

Главное: Путин заявил, что миру нужна «сильная» Россия. Именно Россия «находится в авангарде формирования более справедливого мира», считает он.

Детали: Стабильное и прочное мироздание невозможно без «сильной» России. Об этом сказал президент РФ Владимир Путин, обращаясь к участникам так называемого всемирного российского народного собора в режиме видеоконференции.

«Хочу подчеркнуть, без суверенной, сильной России ни один крепкий, стабильный миропорядок невозможен», — сказал он.

По мнению Путина, именно его страна «находится в авангарде формирования более справедливого мира» и сейчас борется «не только за свободу России, но и за весь мир».

«Мы открыто говорим, что диктатура одного гегемона стареет, она пошла, как говорится, вразнос и просто опасна для окружающих. Это уже понятно всему мировому большинству», — заявил Путин.

По словам президента России, агрессивная война против украинского народа «носит без всякого преувеличения национально-освободительный характер».

«Мы отстаиваем безопасность и благополучие всего нашего народа, высшее историческое право быть Россией, сильным, независимым государством, страной-цивилизацией. Именно наша страна, „русский мир“, как не раз бывало в истории, преградили путь тем, кто претендует на мировое господство», — считает властитель Кремля.

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