Новоизбранный президент Аргентины присягнул на верность США

Главное: Хавьер Милей совершил визит в США. Новоизбранный президент Аргентины заверил в лояльности.

Детали: Новоизбранный президент Аргентины Хавьер Милей совершил визит в США. Произошло это до его инаугурации.

Известно, что политик встретился с советником президента США Джо Байдена по национольной безопасности Джейком Салливаном.

После этого аргентинец заявил: «Встреча была необыкновенной, мы представили вызовы, стоящие перед нами, и экономическую программу, которую будем проводить. Аргентина получила благоприятное предложение».

Он добавил: «Мы снова заявили о нашей исторической позиции союзников США, Израиля и Запада».

В тему: Хавьер Милей – кто это такой.