Что будет с мировой экономикой в 2024-м году: прогноз ухудшен

Главное: Организация экономического сотрудничества и развития спрогнозировала, что будет с мировой экономикой в 2024-м году. Рост ВВП замедлится.

Детали: Организация экономического сотрудничества и развития дала прогноз по поводу того, что будет с мировой экономикой. Появился ноябрьский отчет.

В нем сказано, что был ухудшен прогноз по росту мирового ВВП на уходящий год до 2,9% с 3%, ожидавшихся в сентябре.

В то же время, в документе сказано, что рост мирового ВВП замедлится до 2,7% в 2024-м году с 2,9% в 2023-м году, а затем достигнет 3% в 2025-м году.

Уточняется, что прогноз на следующий год сохранен на уровне сентябрьской оценки.

Интересно, что рост в 2022-м году в докладе оценивается в 3,3%.

Специалисты сообщают, что мировая экономика продолжает сталкиваться с проблемами устойчивой инфляции и слабых перспектив роста.

Информируется, что рост ВВП с начала года был сильнее, чем ожидалось, однако сейчас замедляется за счет эффекта от ужесточения финансовых условий, слабого роста торговли и снижения деловой и потребительской уверенности, говорится в прогнозе.

Резюмируется, что более широкая картина мировой экономики на ближайшие два года представляет собой умеренное замедление с последующей нормализацией, а инфляция вернется к целевым показателям центробанков к 2025-м году. Кроме этого прогнозируется, что рост мирового ВВП останется сдержанным в первом полугодии 2024-го года.

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