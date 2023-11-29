Синоптик рассказала, чего ждать от погоды в Украине в первые дни зимы

Главное: Погода в Украине меняется. Синоптик поведала, чего ждать в первые дни декабря.

Детали: Синоптик Гидрометцентра Наталья Птуха поведала, чего ждать украинцам от погоды в начале декабря. Слова эксперта небесной канцелярии цитирует издание NV.

Специалист говорит, что в начале зимы в нашей стране будут наблюдаться сильные температурные контрасты.

Так, по ее словам, в первых числах ожидаются атмосферные фронт и циклоны, которые вызовут осадки.

Однако, как уточняется, после этого погода стабилизируется, а осадки в Украине прекратятся.

В пятницу, 1 декабря, температура воздуха в южных областях будет подниматься выше 10 тепла.

В западных и северных областях прогнозируется 3-8 мороза ночью и около 0 днем.

В Украине в этот день возможны осадки.

Отмечается: «Но какой фазы, еще трудно говорить. Скорее всего, снова смешанной, из-за этих контрастов температур по территории страны».

В субботу, 2 декабря, в южных и восточных областях днем прогреется до плюс 9-15, на остальной территории нашей страны ожидается небольшой мороз.

Наталья Птуха сказала: «Если смотреть на первую декаду декабря, в первые дни месяца снова может быть атмосферный фронт и контрасты температуры по территории Украины. 3 числа снова может быть определенный циклон с юга, из акватории Черного моря, который принесет осадки югу».

Резюмируется, что после этого будет преобладать поле повышенного давления в первой декаде после, 3 декабря, уже будет без осадков.

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