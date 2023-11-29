В одном из регионов Украины уже намело огромные сугробы

Главное: Зима наступает на Украину. В Карпатах намело огромные сугробы.

Детали: Зима постепенно окутывает Украину. Идет снег.

Так, начальник Ивано-Франковского областного центра по гидрометеорологии Владимир Фригович сообщил, что в Карпатах высота снежного покрова уже достигает 70 сантиметров, передает «Укринформ».

Осадки тут не прекращаются с ночи.

Кроме этого, до выходных синоптики прогнозируют мокрый снег и гололедицу, ночью температура будет достигать 8 градусов мороза.

В то же время, как информирует Черногорский горный поисково-спасательный пост, по состоянию на 9:00 среды, 29 ноября, на горе Поп Иван температура воздуха минус 11 градусов, а в горах ветер и туман.

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