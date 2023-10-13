В Одессе задержали водителя, у которого уровень алкоголя в крови превышал норму в... 25 раз

Главное: В Одессе задержали пьяного водителя. Уровень алкоголя в его крови был в 25 раз выше нормы.

Детали: На Люстдорфской дороге в Одессе стражи порядка задержали пьяного водителя. Об этом сообщили в патрульной полиции Одесской области.

Отмечается, что 12 октября около трех часов дня инспекторы остановили автомобиль Renault за нарушение правил дорожного движения.

В ходе общения с водителем они обнаружили у него признаки алкогольного опьянения. Полицейские предложили мужчине пройти осмотр. Оказалось, что уровень алкоголя в организме превышал пять промилле.

Патрульные составили на водителя протокол за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

По данным патрульной полиции, всего с начала недели полицейские задержали 79 водителей, которые находились за рулем пьяными.

В тему: В Одессе пьяный водитель зажал руку полицейского дверьми и потащил его по дороге.