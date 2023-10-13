США могут поставить Украине дополнительную партию дронов Switchblade 600

Главное: Украина скоро может получить дополнительную партию дронов Switchblade 600. Эти беспилотники чрезвычайно важны для обороны Украины.

Детали: Украина намерена получить дополнительные партии беспилотников-камикадзе Switchblade 600. Это может повысить способности ВСУ уничтожать российские войска. Об этом сообщает Newsweek.

Вооруженные силы Украины сейчас имеют больше дронов Switchblade 300, чем моделей Switchblade 600, но «это скоро изменится».

Так считает вице-президент по глобальному развитию бизнеса и маркетингу оборонного подрядчика AeroVironment Чарли Дин. Дин добавил, что Switchblade 600 чрезвычайно важен для обороны Украины.

США предоставили Украине несколько типов дронов в рамках военной помощи, в частности боеприпасы Switchblade и Phoenix Ghost, которые барражируют.

Switchblade, которые также используются американскими войсками в Ираке и Афганистане, появлялись на видео из Украины, но Пентагон не раскрыл, сколько именно их было отправлено Киеву.

В тему: Денис Шмыгаль заявил, что в Украине в 100 раз выросло производство дронов.