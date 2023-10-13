Трамп хочет, чтобы премьер Израиля ушел в отставку

Главное: Дональд Трамп наехал на премьер-министра Израиля. Хочет, чтобы Биньямин Нетаньяху ушел в отставку.

Детали: Экс-президент США Дональд Трамп ополчился против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Об этом, ссылаясь на свои источники, пишет издание Rolling Stones.

Сообщается, что политик хочет, чтобы глава правительства ушел в отставку.

Так, в публикации говорится: «В последние дни Дональд Трамп провел телефонные разговоры со спонсорами и сторонниками республиканцев, которые хотели знать, как он будет вести себя в ситуации с обострением вокруг Израиля, если победит на выборах».

Отмечается, что бывший глава государства высказывался о прекращении любой помощи Палестине, однако «в ходе этих частных бесед он необычно много времени агрессивно ругал Биньямина Нетаньяху».

Уверяется, что политик «выражал сильное желание того, чтобы тот ушел с поста к тому времени, как Дональд Трамп может заступить на должность в 2025-м году».

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