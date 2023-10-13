ПАСЕ признала российский режим диктатурой. А Путина — диктатором

Главное: Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюция, признающая президента России Владимира Путина диктатором, а его режим — диктатурой.

Детали: Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) признала Россию диктатурой. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter.

«Приветствую мощную резолюцию ПАСЕ, которая признает Россию диктатурой. Более 20 лет единоличного неконституционного правления приводит к преступлениям внутри и за пределами страны. ПАСЕ призвала все государства Совета Европы признать Путина нелегитимным по истечении нынешнего срока», — написал он.

В свою очередь народный депутат Алексей Гончаренко из сессионного зала ПАСЕ сообщил, что Ассамблея призвала «все страны выполнить ордер на арест Путина, выданный МУС, и арестовать его».

«Также призвали все страны, после того как истечет его президентский срок, в марте следующего года, после этого считать его нелегитимным и остановить все контакты с ним», — написал он в Telegram.

При этом все делегации в ПАСЕ проголосовали единогласно, поддержав все украинские поправки к резолюции.

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