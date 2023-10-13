Жертвами израильских ударов по Сектору Газа стали сотни детей

Главное: Израиль продолжает бомбить Сектор Газа. Жертвами войны стали уже сотни детей.

Детали: Удары Израиля по Сектору Газа продолжаются. О катастрофической ситуации поведал пресс-секретарь Детского фонда ООН Джеймс Элдер.

Брифинг состоялся в Женеве.

Он озвучил жуткие цифры: «Сотни детей были убиты и ранены в Секторе Газа в результате авиационных ударов, и это число растет с каждым часом».

Подчеркивается: «Такое положение недопустимо, детей необходимо защищать. Многие семьи и дети также оказываются без еды из-за введенной блокады».

Информируется, что, по сведениям министерства здравоохранения Палестины, с 7 октября тут было убито 447 детей.

Ранее Палестина назвала военные действия Израиля геноцидом.

В тему: Из-за войны в Секторе Газа свои дома покинули сотни тысяч людей.