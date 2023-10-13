Из-за войны в Секторе Газа свои дома покинули сотни тысяч людей

Главное: Израиль продолжает бомбить Сектор Газа. Свои дома покинули сотни тысяч людей.

Детали: Управление ООН по координации гуманитарных вопросов сообщило о катастрофической ситуации в Секторе Газа, который продолжает бомбить Израиль.

Сообщается, что по состоянию на конец четверга, 12 октября, свои дома тут были вынуждены покинуть 423 378 людей.

Всего за сутки число внутренне перемещенных лиц увеличилось еще на 84 444 человека.

Отмечается, что БАПОР разместило около 64% из них в 102 помещениях, предназначенных для временного проживания.

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