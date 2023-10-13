Виктор Цыганков: Лидер сборной Украины по футболу заинтересовал сильнейший клуб Германии

Главное: Полузащитник испанской «Жироны» и сборной Украины Виктор Цыганков остается в сфере интересов многих европейских клубов. На хавбека обратила внимание мюнхенская «Бавария».

Детали: За прогрессом полузащитника испанской «Жироны» и сборной Украины Виктора Цыганкова наблюдают турецкие «Галатасарай» и «Фенербахче», итальянские «Интер» и «Лацио», английские «Брайтон» и «Вулверхэмптон». Недавно стало известно, что к этому списку присоединилась мюнхенская «Бавария», сообщает немецкое издание Bild.

Чемпионы Германии намерены продолжить обновление состава. Летом следующего года «Бавария» намерена усилить фланги полузащиты и центр поля. Одним из кандидатов на переход в мюнхенский клуб стал Виктор Цыганков.

В ноябре «Бавария» отправит своих представителей на один из домашних матчей «Жироны», чтобы понаблюдать за игрой украинского футболиста с трибуны стадиона. О конкретном предложении дело пока не идет. Ориентировочная трансферная стоимость Цыганкова составляет 22 млн евро, и для «Баварии» эта сумма не станет преградой, если мюнхенцы решат подписать бывшего игрока «Динамо».

В тему: Полузащитник сборной Украины по футболу Виктор Цыганков получил травму. Он не поможет нашей команде в ближайших поединках против Северной Македонии и Мальты.