Синоптик порадовала украинцев прогнозом погоды на завтра

Главное: В Украине продолжается бабье лето. Завтра будет тепло.

Детали: Синоптик Наталья Диденко рассказала, какой будет погода в Украине в четверг, 7 сентября. Появился прогноз эксперта по небесной канцелярии.

Она говорит, что бабье лето в нашей стране продолжится.

Однако, при этом, завтра утром ожидаются туманы.

По Украине прогнозируется солнечная сухая воздушная масса, поэтому осадков не будет никаких.

Днем будет плюс 22-26, на северо-востоке 19-22 тепла, а на юге воздух прогреется до плюс 29.

Резюмируется, что погода в Киеве будет солнечной – 22-24 тепла.

В тему: Прошедшее лето в мире стало самым жарким за всю историю.