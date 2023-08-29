Минобороны Украины попало в скандал из-за контракта с польской фирмой Alfa

Главное: Минобороны Украины заключило проблемные контракты с польской фирмой Alfa и фирмой Прогрес.

Детали: Минобороны Украины заключило контракты с польской фирмой, которая срывала поставки на миллиарды гривен. Об этом пишет УП.

По результатам расследования журналистов выяснилось, что с апреля 2022 года министерство обороны заключило по меньшей мере семь контрактов с польской фирмой Alfa на поставки снарядов и амуниции для ВСУ.

Первое соглашение состоялось 11 апреля 2022 года. Тогда фирма Alfa сорвала поставки, после чего, из привезенных ею 16 тысяч шлемов 11 тысяч вернули сразу как непригодные, а еще 5 тысяч остались лежать на складе, поскольку их не приняли на баланс ВСУ.

Не смотря на это, 22 апреля 2022 года Минобороны заключает с этой же фирмой Alfa уже три соглашения на сумму около 3,3 милрд гривен. Тогда, по данным журналистов, из законтрактованного оружия приехало лишь небольшое количество, некоторая техника не соответствовала заявленному в соглашении техническому классу. Часть из заключенных сделок Минобороны уже оспаривает в международном арбитраже.

27 апреля 2022 года Минобороны заключило еще три «интересных контракта» с фирмой Прогрес. Сумма сделок составила более 17 милрд. гривен. По данным расследования, в этой фирме, сделки с поляками курировал заместитель директора и заместитель министра обороны Александр Миронюк, у которого обнаружили миллионы разной валюты в диване во время обыска по уголовному делу о закупке некачественных бронежилетов.

В итоге контракт Минобороны напрямую с Alfa был выполнен на 10%, а контракт с Прогресом — на 80%, но с задержками. В начале 2023 года Прогрес имел задолженность перед государством в 200 млн грн, а Alfa — почти 1,7 млрд гривен.