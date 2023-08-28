Берлин столкнулся с неожиданной, но весомой проблемой при обучении украинских военных

Главное: Германия столкнулась с нехваткой переводчиков для обучения украинских военных. Проблемой является перевод специальной военной лексики.

Детали: Нехватка переводчиков для обучения украинских военных в Германии стала важной проблемой. Об этом заявил заместитель главы учебной миссии ЕС генерал Мартин Бонн, сообщает Financial Times.

Как заявил генерал, Украина и западные союзники часто предоставляют не очень квалифицированных переводчиков. В частности, проблемой для них стал перевод военной лексики, которая не используется в повседневной жизни.

The Financial Times также обращает внимание на разный состав учащихся как по уровню подготовки, так и по возрасту. Союзники Украины, занимающиеся обучением, предполагают, что командиры ВСУ предпочитают не отрывать наиболее квалифицированных военных от выполнения задач на фронте.

В то же время собеседники The Financial Times подчеркнули высокую мотивацию украинских военнослужащих.

До конца года в Германии должны пройти обучение 10 тысяч украинских военных. Это часть широкой программы Запада по оснащению ВСУ танками, артиллерией и системами противовоздушной обороны.

В целом Киев планирует обучить в военных лагерях Европы и США более 60 тысяч человек, пишет The Financial Times.

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