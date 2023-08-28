В Кремле анонсировали скорую встречу Путина с Эрдоганом

Главное: Кремль заявил о скорой встрече Путина и Эрдогана. До сих пор нет конкретных договоренностей по зерновому соглашению с участием России, Турции и Катара, отметил Дмитрий Песков.

Детали: Встреча президентов Турции и России Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина скоро состоится. Но о том, где и когда конкретно она пройдет, будет сообщено позже, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге в понедельник, 28 августа.

«Встреча состоится в скором времени. Мы своевременно об этом сообщим», — сказал он на брифинге в ответ на вопрос, могут ли переговоры состояться на территории России.

Песков добавил, что пока не может привести дополнительные детали.

«Существуют определенные договоренности о датах объявления, и мы намерены придерживаться этих договоренностей», — отметил он.

При этом представитель Кремля констатировал, что до сих пор нет конкретных договоренностей по зерновому соглашению с участием России, Турции и Катара.

«Различные варианты взаимодействия с участием Катара — сейчас каких-либо субстантивных договоренностей на этот счет нет», — сказал Песков и добавил, что в разных форматах разные дискуссии продолжаются.

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