Стало известно, как обстоит ситуация с экспортом украинского зерна

Главное: Украина уже экспортировала 4 миллиона 157 тысяч тонн зерна. Это больше, чем в прошлом году.

Детали: Экспорт украинского зерна продолжается. О ситуации поведали в министерстве аграрной политики и продовольствия.

В ведомстве говорят, что в этом маркетинговом году, который стартовал 1 июля, наша страна уже экспортировала 4 миллиона 157 миллиона тонн зерновых и зернобобовых.

Подчеркивается, что это больше прошлогоднего показателя за аналогичный период (3 миллиона 964 тысячи тонн).

Уточняется, что Украина экспортировала 1 миллион 773 тысячи тонн пшеницы, 460 тысяч тонн ячменя, 600 тонн ржи и 1 миллион 916 тысяч тонн кукурузы.

Всего с начала августа наша страна экспортировала 1 миллион 884 тысячи тонн зерновых и зернобобовых, в том числе: 952 тысячи тонн пшеницы, 165 тысяч тонн ячменя и 763 тысячи тонн кукурузы.

В этом году с начала августа рожь не экспортировалась.

Резюмируется, что также Украина экспортировала 20,8 тысяч тонн муки.

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