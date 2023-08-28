Премьер Чехии неоднозначно высказался по поводу войны в Украине

Главное: Премьер-министр Чехии прокомментировал войну в Украине. Петр Фиала считает, что конфликт может быть заморожен.

Детали: Премьер-министр Чехии Петр Фиала достаточно неоднозначно высказался по поводу войны в Украине. Он считает, что боевые действия в нашей стране могут зайти в тупик, а сам конфликт может быть заморожен.

Политик отметил: «Существует даже угроза тупика и реальность замороженного конфликта, по мнению многих аналитиков».

Было сказано: «Я не думаю, что это единственный сценарий, по которому мы должны идти, но мы также должны помнить об этом и учитывать это в наших стратегиях».

Глава чешского правительства считает: «Шансы на быстрое разрешение конфликта оказались невелики и становятся все меньше. Последствия российской агрессии многочисленны, и в некоторой степени они также в определенной степени способствуют той нервозности, которую мы чувствуем в нашей стране».

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