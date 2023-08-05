Марк Марголис: умер звезда сериала «Во все тяжкие»

Главное: Умер американский актер Марк Марголис. Он известен по роли Гектора Саламанки в сериале «Во все тяжкие».

Детали: На 84 году жизни умер американский актер Марк Марголис.

Номинант премии Эмми, Марк Марголис широкой публике стал известен по роли Гектора Саламанки в сериале «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу».