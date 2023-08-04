Найден скелет самого тяжелого животного в истории

Главное: Группа ученых обнаружила на юге Перу останки кита, являющегося претендентом на звание самого тяжелого животного, когда-либо существовавшего на Земле.

Детали: В пустыне Ика на юге Перу исследователи обнаружили остатки огромного и давно вымершего кита. Об этом сообщает The Guardian.

Охотники за окаменелостью изучили находку и теперь предполагают, что им удалось обнаружить скелет самого тяжелого существа за всю историю.

До этого момента звание самого тяжелого существа в мире удерживал синий кит, но теперь ученые считают, что недавно обнаруженный кит (Perucetus colossus), живший десятки миллионов лет назад на нашей планете, может обойти его. Несмотря на то, что гигантский кит уступал синему киту в длине — 20 метров против 25, его вес был значительно больше, чем у синего кита. По их оценкам, масса древнего вида составляла от 85 до 340 тонн.

Исследователи пришли к такому выводу после сравнения 13 позвонков, четырех ребер и одной бедренной кости Perucetus colossus с костями близких родственников кита. Результаты свидетельствуют о том, что кроме своих огромных размеров у древних китов, вероятно, также были передние конечности для хождения по морскому дну и маленькие рудиментарные задние конечности.

«Если мы посмотрим на самую скромную оценку в 85 тонн (только обнаруженного животного), мы точно находимся в центре синего кита, который является самым большим животным из известных на сегодняшний день», — сказала Эли Амсон, специалист по окаменелости млекопитающих в Государственном природном музее истории в Штутгарте.

Впрочем, исследователи отмечают, что большая вероятность, что в океане живут особи синих китов, которые значительно больше известных человеку.

Альберто Колларета, палеонтолог из Пизанского университета с коллегами обнаружили окаменелости древнего кита еще 13 лет назад, однако после этого ушло много лет на подготовку к изучению. В отличие от большинства китов, которые имеют относительно легкий скелет и могут охотиться на быстро движущуюся рыбу и других морских существ, P. colossus имел более тяжелые кости и, скорее всего, был медленно плавающим падальщиком.

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