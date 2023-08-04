Индекс Биг Мака: доллар должен стоить 18,82 гривны

Главное: Появился новый Индекс Биг Мака. По нему доллар должен стоить 18,82 гривны.

Детали: Опубликован новый Индекс Биг Мака. Его представило издание The Economist.

В обновленном списке украинская гривна поднялась на седьмое место с конца в списке самых недооцененных валют мира.

Отмечается, что Биг Мак в нашей стране стоит 105 гривен, а в США его стоимость составляет 5,58 доллара.

Эксперты сообщают, что курс украинской валюты недооценен на 49% по сравнению с фактическим обменным курсом 36,93 гривны за доллар.

Подчеркивается, что курс по покупательной способности нашей валюты должен быть на уровне 18,82 гривны за доллар.

В то же время, как сказано в отчете, самыми переоцененными валютами в мире сейчас являются швейцарский франк (на 38,5%), норвежская крона (на 24%), уругвайский песо (на 22,9%), аргентинский песо (на 7,4%), евро (на 4,3%), шведская крона (на 2,8%), а также датская крона (на 1,3%).

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