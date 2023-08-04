Игнат раскрыл подробности тренировок украинских пилотов на F-16

Главное: Украинским пилотам нужно до полугода для того, чтобы овладеть управлением истребителями F-16. Но при определенных условиях этот срок может быть сокращен.

Детали: В Воздушных силах ВСУ подтвердили, что в конце августа должно стартовать обучение украинских летчиков на многоцелевых истребителях F-16. Об этом заявил спикер Воздушных сил полковник Юрий Игнат.

«Мы ориентируемся на конец лета относительно старта отправки пилотов в европейские страны на обучение. Надо понимать, что оно не будет быстрым, но и не будет таким долговременным, как надеются россияне», — сказал он.

Игнат выразил надежду, что пилоты так же быстро овладеют F-16, как зенитчики овладели Patriot.

«Единственное — нужно, чтобы весь состав авиационной коалиции, все страны, имеющие обучающие базы, тренажеры, инструкторов, учебные базы и самолеты, чтобы все присоединились, потому что нам нужно быстро, нам нужно как можно больше людей прогнать через эту программу учений», — отметил спикер.

По словам Игната, пилотам нужно до полугода для того, чтобы овладеть управлением истребителями. Но при определенных условиях этот срок может быть сокращен до четырех месяцев.

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