Свергнутый президент Нигера обратился к США с просьбой

Главное: Свергнутый президент Нигера обратился к мировому сообществу. Он просит США помочь восстановить конституционный порядок в стране.

Детали: Свергнутый в результате военного переворота президент Нигера Мохамед Базум обратился к мировому сообществу и, в частности, США, с просьбой помочь восстановить конституционный порядок в своей стране. Об этом он написал в колонке для издания The Washington Post.

Политик подчеркнул, что находится в заложниках у мятежников.

Говорится: «В эту трудную минуту я призываю правительство США и все международное сообщество помочь нам восстановить конституционный порядок».

Добавляется: «Народ Нигера никогда не забудет вашей поддержки в этот поворотный момент нашей истории».

По его словам, Нигер является «последним бастионом прав человека на фоне авторитарных движений, охвативших другие страны региона».

Резюмируется: «Эта попытка переворота является трагедией для жителей Нигера, а ее успех имел бы разрушительные последствия далеко за пределами нашей страны».

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