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ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Украина начала переговоры с США по гарантиям безопасности

Украина начала переговоры с США по гарантиям безопасности

Агата Кловская
04.08.23 12:19
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Украина начала переговоры с США по гарантиям безопасности

Главное: Украина начала переговоры с Соединенными Штатами Америки по гарантиям безопасности. Украинскую делегацию возглавил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Детали: Украина начала переговоры с Соединенными Штатами Америки (США) о двустороннем соглашении по предоставлению нашему государству гарантий безопасности. Об этом сообщает Офис президента Украины.

Данные гарантии предусмотрены Совместной декларацией о поддержке Украины, которая является основой для разработки соответствующих двусторонних соглашений.

Украинскую делегацию возглавил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

«Символично, что именно Соединенные Штаты Америки — наш самый стратегический партнер — стали первой страной, с которой Украина начала этот процесс», — подчеркивает он.

Ермак добавил, что таким образом украинская сторона создает «успешную модель и для других партнеров».

Отмечается, что гарантии безопасности усилят прогресс Украины на пути к будущему членству в евроатлантическом сообществе, включая ЕС и НАТО, что является конечной целью и надежной гарантией безопасности.

В тему: США готовятся поставить Украине дополнительное вооружение.

Тэги: США, Украина, новости Украины, война в Украине, гарантии безопасности

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