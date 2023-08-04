Украина начала переговоры с США по гарантиям безопасности

Главное: Украина начала переговоры с Соединенными Штатами Америки по гарантиям безопасности. Украинскую делегацию возглавил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.
Детали: Украина начала переговоры с Соединенными Штатами Америки (США) о двустороннем соглашении по предоставлению нашему государству гарантий безопасности. Об этом сообщает Офис президента Украины.
Данные гарантии предусмотрены Совместной декларацией о поддержке Украины, которая является основой для разработки соответствующих двусторонних соглашений.
Украинскую делегацию возглавил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.
«Символично, что именно Соединенные Штаты Америки — наш самый стратегический партнер — стали первой страной, с которой Украина начала этот процесс», — подчеркивает он.
Ермак добавил, что таким образом украинская сторона создает «успешную модель и для других партнеров».
Отмечается, что гарантии безопасности усилят прогресс Украины на пути к будущему членству в евроатлантическом сообществе, включая ЕС и НАТО, что является конечной целью и надежной гарантией безопасности.
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