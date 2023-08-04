Суд избрал Трампу меру пресечения

Главное: Дональду Трампу избрали меру пресечения. Американский политик должен подписать обязательство о явке, а также появляться в суде по вызову.

Детали: Бывшего президента США Дональда Трампа Окружной суд Вашингтона обязал появляться сразу после вызова. Такая мера пресечения избрана для политика во время судебного заседания по делу о его вероятной попытке фальсификации выборов 2020 года. Об этом сообщает американское издание The New York Times.

Федеральный прокурор Томас Виндом на заседании заявил, что обе стороны пришли к соглашению о мере пресечения. Трамп не должен нарушать федеральные законы или законы штата, подписать обязательства о явке и появляться в суде после вызова.

Политик также не должен общаться со свидетелями по делу никоим образом, кроме как через своих адвокатов.

Бывший американский лидер согласился с такими условиями.

Следующее заседание по делу было назначено на 28 августа этого года.

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