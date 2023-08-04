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Новости > Ученые нашли в космосе кое-что весьма необычное

Ученые нашли в космосе кое-что весьма необычное

Александр Панько
04.08.23 07:30
64
Ученые нашли в космосе кое-что весьма необычное

Главное: Обнаружена двойная система красного и коричневого карликов. Она могла бы уместиться в наше Солнце.

Детали: В космосе обнаружено кое-что необычное. Открытие принадлежит международной группе астрономов под руководством Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики.

Так, ученые обнаружила двойную систему красного и коричневого карликов, которая могла бы уместиться в наше Солнце.

Информируется, что две звезды системы ZTF J2020+5033 находятся на экстремально близком расстоянии друг к другу, которая составляет меньше половины радиуса Солнца.

Сообщается, что объекты совершают полный оборот вокруг друг друга меньше, чем за два часа.

Кроме этого отмечается, что оба тела достаточно древние, и, скорее всего, раньше они были больше и находились дальше друг от друга.

Ожидается, что через несколько десятков миллионов лет космические объекты станут еще ближе, и, вероятно, коричневый карлик начнет перетягивать вещество от красного.

В отчете сказано, что красный карлик очень маленький и холодный. Он имеет радиус равный 0,18 солнечного и массу 0,13 от солнечной.

При этом коричневый карлик отличается тем, что является чем-то средним между планетой и звездой. Такие тела могут быть в 13-80 раз тяжелее Юпитера и даже поддерживать термоядерные реакции в своих недрах, но слишком слабые.

Резюмируется, что такие системы наблюдать гораздо сложнее, чем обычные, так как излучение от них слишком слабое.

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Тэги: ученые, мир, космос, наука

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