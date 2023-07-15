Нейрооружие, которое будет нарушать работу мозга противника, разрабатывают в Китае

Главное: Китайская армия разрабатывает нейрооружие. Оно предназначено для нарушения мозговой деятельности у западных политических лидеров и населения.

Детали: Китайская армия разрабатывает нейрооружие, которое будет контролировать работу мозга. Об этом сообщает The Washington Times.

Американское издание опубликовало отчет, в котором говорится о создании специалистами китайской армии специального «нейроударного» оружия.

Предполагается, что такое оружие предназначено для влияния и нарушения мозговой деятельности у западных политических лидеров, в том числе президента США Байдена. Или даже у всего населения.

Журналисты считают, что Китай разрабатывает такое оружие, стремясь завоевать роль единственной в мире сверхдержавы.