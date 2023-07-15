Трамп в очередной раз унизил Байдена

Главное: Дональд Трамп обрушился с новой критикой на Джо Байдена. Говорит, что тот подталкивать США к Третьей мировой войне.

Детали: Экс-президент США Дональд Трамп обрушился с новой критикой на действующего главу государства Джо Байдена. Он отреагировал на его разрешение Пентагону направить до трех тысяч армейских резервистов в Европу, чтобы усилить поддержку союзников и сохранить расширенное присутствие за рубежом.

У себя в TRUTH Social политик написал: «Джо Байден не может даже подняться по ступенькам на борт Air Force One, не споткнувшись. Последнее, что должна делать его некомпетентная администрация – это подталкивать нас к третьей мировой войне».

В тему: Трамп намекнул, что Байден употребляет кокаин вместе со своим сыном.