Главное: Цены на алкоголь в Украине могут вырасти. Предложение министерства экономики.

Детали: В Украине хотят поднять минимальные цены на алкоголь. Такое предложение выдвигает министерство экономики.

Уже появился проект постановления, в котором сказано о том, сколько должен стоит алкоголь в нашей стране, передает УНИАН.

В пояснительной записке сказано: «Учитывая изменения, которые произошли в социально-экономической и налоговой сферах, в частности: рост расходной составляющей цен (сырье, комплектующие, энергоносители, расходы на оплату труда и т.д.), а также изменение с 1 марта 2022-го года ставок акцизного налога на алкогольные напитки размер минимальных цен не соответствует реальным затратам субъектов хозяйствования на производство и реализацию алкогольных напитков и требует корректировки».

Так, предлагается повысить розничные цены на водку и ликеро-водочные изделия на 13%.

На виски, ром и джин цены хотят поднять на 25%, а коньяк (бренди) – на 11-12%.

При этом обычные (неигристые) вина могут подорожать на 62%, сидр и Перри, вермуты и другие сброженные напитки с крепостью до 22% – на 61-71%, вина игристые и газированные винные напитки – на 28%.

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