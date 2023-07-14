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Новости > С начала года в Средиземном море утонули сотни детей-мигрантов

С начала года в Средиземном море утонули сотни детей-мигрантов

Агата Кловская
14.07.23 18:26
84
С начала года в Средиземном море утонули сотни детей-мигрантов

Главное: Мигранты продолжают гибнуть, пытаясь попасть в Европу через Средиземное море. Среди жертв – сотни детей.

Детали: Дети-мигранты, пытающиеся попасть в Европу, массово гибнут в Средиземном море. Только с начала года утонули не менее 289 несовершеннолетних.

Об этом поведала на брифинге в Женеве руководитель ЮНИСЕФ по вопросам миграции и перемещения населения Верена Кнаус.

Для сравнения, в прошлом году за такой же период погибли 150 детей.

Информируется: «Кризисы в Судане, а также в Афганистане повлияли на эти трагедии. Все больше и больше несовершеннолетних пытаются пересечь границу без сопровождающих их взрослых. Как минимум 11,6 тысячи несовершеннолетних попытались пересечь море в этом году , что почти в два раза больше, чем за тот же период в 2022-м году».

В тему: В Италии затонуло судно с мигрантами.

Тэги: Европа, мир, дети, Средиземное море, мигранты

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