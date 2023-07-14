В Пентагоне похвалили действия ВСУ

Главное: Пентагон оценил украинское контрнаступление. Отметили действия ВСУ.

Детали: В Пентагоне дали свою оценку контрнаступлению ВСУ. Позицию озвучил директор Объединенного комитета начальников штабов армии США генерал-лейтенант Дуглас Симс.

Он отметил, что украинские военные используют новое оборудование «и делают это, подвергаясь обстрелам и бомбардировкам, не говоря уже о масштабном минировании со стороны россиян».

Военный сказал: «И там, где они набирают сотни метров в день, а в некоторых местах, возможно, и километр в день они делают это с большими затратами сил».

Оценивается, что «контрнаступление проходит в отличном порядке на поле боя», хотя и, возможно, не с той скоростью, которую хотели бы США.

Резюмируется: «Это тяжелые боевые действия, они ведутся в труднодоступной местности, под обстрелами, и если учесть все это, то это просто замечательно».

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