Украинцам пообещали, что тарифы расти не будут

Главное: Тарифы в Украине повышать не будут. В этом заверил Денис Шмыгаль.

Детали: Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заверяет, что тарифы в нашей стране повышать не будут. Глава правительства пояснил, почему.

По его словам, у регионов сейчас достаточно средств в бюджетах.

Уточняется, что общая сумма субвенций составляет 92 миллиарда гривен.

Кроме этого фиксируется значительный прирост в доходах местных бюджетов.

Информируется, что за первое полугодие в общий фонд местных бюджетов поступило почти 218 миллиардов гривен, что на 42,5 миллиарда гривен больше, чем в прошлом году.

Сообщается также: «Остатки средств на счетах местных бюджетов и бюджетных учреждений уже составили 170 миллиардов гривен. То есть средств на местах достаточно, в том числе для того, чтобы поддерживать собственные коммунальные предприятия и не повышать сейчас тарифы».

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