В Украине изменили даты трех праздников

Главное: Депутаты законодательно закрепили празднование Рождества 25 декабря, Дня защитников 1 октября и Дня государственности 15 июля.

Детали: Верховная Рада изменила даты празднования Дня украинской государственности, Дня защитников и защитниц, а также Рождества Христова. Об этом сообщил нардеп от фракции «Голос» Ярослав Железняк в Telegram в пятницу, 14 июля.

По его словам, принятие соответствующего президентского законопроекта № 9431 в целом поддержал 241 народный депутат.

Согласно решению Верховной Рады теперь:

— 25 декабря — Рождество Христово (вместо 07 января);

— 15 июля — День Украинской Государственности (вместо 28 июля): когда чествуется память выдающегося творца святого равноапостольного князя Киевского Владимира Великого;

— 1 октября — День защитников и защитниц Украины (вместо 14 октября): связано с украинскими военными традициями чествования Дня Покрова Пресвятой Богородицы.

«Этот закон подпишут после 28 июля, потому еще в этом месяце День Украинской Государственности будет 28 июля», — добавил Железняк.

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