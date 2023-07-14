Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > В 11 областях Украины зафиксированы отключения света

В 11 областях Украины зафиксированы отключения света

Агата Кловская
14.07.23 12:23
141
В 11 областях Украины зафиксированы отключения света

Главное: Минэнерго заявило об отключении в 11 областях. Отключение света происходит на фоне существенной нагрузки на энергосистему в вечерние часы, отмечают энергетики.

Детали: В Украине из-за плохих погодных условий и обстрелов российских агрессоров зафиксированы отключения света в 11 регионах. Об этом сообщает Минэнерго в пятницу, 14 июля.

Так, из-за непогоды и вызванных ею технологических нарушений было обесточено 140 населенных пунктов в Киевской, Полтавской, Львовской, Черниговской, Одесской, Черновицкой областях. Подавляющее большинство из них — в Киевской области.

Из-за новых обстрелов обесточивались потребители в Днепропетровской, Донецкой, Черниговской, Харьковской областях. На котельной одной из ТЭЦ взрывной волной были выбиты окна, персонал не пострадал, оборудование повреждено не было.

В результате предварительных обстрелов остается без света часть потребителей в Запорожской и Херсонской областях. Ремонтные бригады работают там, где это позволяет ситуация безопасности.

Также из ремонта, продолжавшегося в рамках масштабной ремонтной кампании энергетических объектов, вышел энергоблок тепловой генерации мощностью 240 МВт.

Электростанции производят достаточно электроэнергии для покрытия потребностей потребителей. Дефицит отсутствует.

Вместе с тем «Укрэнерго» сообщает, что вчера, 13 июля, вечернее потребление было самым высоким за неделю из-за жаркой погоды и выросло на 5% по сравнению со средой 12 июля.

«Это существенная нагрузка на энергосистему в вечерние часы, указывающая на недостаточность мер экономии электроэнергии. Поэтому просим потребителей бережно использовать электроэнергию, особенно вечером с 16:00 до 23:00», — говорится в сообщении.

В тему: Накануне восемь областей Украины частично обесточены из-за российских обстрелов и технологических нарушений на сетях.

Тэги: общество, электроэнергия, новости Украины, отключение света

Комментарии

Статьи

14.07.23 11:06

Нарко-news: кокаин Байдена, крымская конопля, кетамин Маска, экстази от стресса и конец афганского мака

Автор: Александр Панько

Дайджест

Жара убила 61000 европейцев: дальше будет только хуже
13.07.23 14:11

Жара убила 61000 европейцев: дальше будет только хуже

Автор: Агата Кловская

Выбор редакции
Как обменять старые доллары в Украине. НБУ дал разъяснение
Как обменять старые доллары в Украине. НБУ дал разъяснение
Как обменять старые доллары в Украине. НБУ дал разъяснение
Как обменять старые доллары в Украине. НБУ дал разъяснение
Отец Арнольда Шварценеггера - нацист и шизофреник, а мама - «фанатик чистоты»
Отец Арнольда Шварценеггера - нацист и шизофреник, а мама - «фанатик чистоты»
Ученый провел 93 дня в глубинах океана и неожиданно... омолодился
Ученый провел 93 дня в глубинах океана и неожиданно... омолодился
Президента США Байдена и его семейку обвинили в тотальной коррупции
Президента США Байдена и его семейку обвинили в тотальной коррупции
Швейцарский банк Credit Suisse обслуживал счета нацистов вплоть до... 2020 года
Швейцарский банк Credit Suisse обслуживал счета нацистов вплоть до... 2020 года
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
14.07.23 14:59

Орбан продолжает жестко критиковать Украину
14.07.23 14:38

В Киеве запретили российские песни
14.07.23 14:33

Синоптики поведали украинцам, какая погода ожидается в субботу
14.07.23 14:11

Путин приедет на саммит БРИКС, — президент ЮАР
14.07.23 13:45

Байден объяснил, почему Украина еще не в НАТО
14.07.23 13:37

В Кремле назвали условие продления зерновой сделки
14.07.23 12:56

В Украине изменили даты трех праздников
14.07.23 11:48

Звезды Голливуда вышли на самую большую за 60 лет забастовку
14.07.23 11:24

В Воронеже и Курске прогремели мощные взрывы
14.07.23 11:18

Александр Усик будет баллотироваться в президенты Украины
14.07.23 14:38

В Киеве запретили российские песни
14.07.23 12:56

В Украине изменили даты трех праздников
14.07.23 11:18

Александр Усик будет баллотироваться в президенты Украины
14.07.23 10:33

Генштаб озвучил потери оккупантов на 14 июля
14.07.23 10:27

Прогремел взрыв возле здания масонской ложи в Греции
14.07.23 09:31

Остин рассказал, когда Украина станет членом НАТО
13.07.23 16:16

В Донецке прогремели взрывы
13.07.23 14:14

Депутаты одобрили легализацию медицинского каннабиса
13.07.23 11:16

В ОП озвучили варианты окончания войны с Россией
13.07.23 10:37

Зеленский рассказал, о чем так долго разговаривал с Байденом
07.07.23 16:46

В Индонезии зафиксирована вспышка сибирской язвы – уже умирают люди
07.07.23 15:20

Бритни Спирс избили в Лас-Вегасе: певица поведала подробности инцидента
10.07.23 06:47

Бывший генсек НАТО выдвинул странное предложение по поводу членства Украины в Альянсе
10.07.23 07:10

Эрдоган поговорил с Байденом о членстве Украины в НАТО
07.07.23 16:40

Совсем скоро погода основательно освежит украинцев
11.07.23 10:50

ВСУ за 5 недель освободили столько же территорий, сколько оккупанты захватили за полгода, — ISW
10.07.23 06:39

В Норвегии азербайджанец убил украинку
10.07.23 13:29

Маленькая девочка получила новое сердце: украинские врачи провели уникальную операцию
11.07.23 14:19

Зеленский раскритиковал закулисные игры НАТО
10.07.23 09:56

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 234 480 солдат
Фото и Видео
В Воронеже и Курске прогремели мощные взрывы
В Воронеже и Курске прогремели мощные взрывы
В Воронеже и Курске прогремели мощные взрывы
В Воронеже и Курске прогремели мощные взрывы
Александр Усик будет баллотироваться в президенты Украины
Александр Усик будет баллотироваться в президенты Украины
Денис Борейко: на фронте погиб чемпион Украины по фехтованию
Денис Борейко: на фронте погиб чемпион Украины по фехтованию
Надя Дорофеева вышла замуж за ресторатора Мишу Кацурина
Надя Дорофеева вышла замуж за ресторатора Мишу Кацурина
Прогремел взрыв возле здания масонской ложи в Греции
Прогремел взрыв возле здания масонской ложи в Греции
В Донецке прогремели взрывы
В Донецке прогремели взрывы
Обезболивающее (2023): трейлер и дата выхода фильма о бесконтрольном применении обезболивающих препаратов
Обезболивающее (2023): трейлер и дата выхода фильма о бесконтрольном применении обезболивающих препаратов
В США построили чудо-здание
В США построили чудо-здание
В киевской многоэтажке прогремел взрыв
В киевской многоэтажке прогремел взрыв
В Одессе произошло крайне необычное преступление
В Одессе произошло крайне необычное преступление
fraza.com
Новости блогосферы
13.07.23 10:15

Украина. Падение в бездну
20.06.23 10:16

Почему западные компании побеждают украинские?
10.06.23 22:12

Что такое контролируемая война?
30.05.23 09:31

Война в Украине стимулирует рост миллионеров

Опрос

Будет ли введен на территорию Украины европейский миротворческий контингент?

посмотреть результаты
© 2023 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.