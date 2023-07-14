В 11 областях Украины зафиксированы отключения света

Главное: Минэнерго заявило об отключении в 11 областях. Отключение света происходит на фоне существенной нагрузки на энергосистему в вечерние часы, отмечают энергетики.

Детали: В Украине из-за плохих погодных условий и обстрелов российских агрессоров зафиксированы отключения света в 11 регионах. Об этом сообщает Минэнерго в пятницу, 14 июля.

Так, из-за непогоды и вызванных ею технологических нарушений было обесточено 140 населенных пунктов в Киевской, Полтавской, Львовской, Черниговской, Одесской, Черновицкой областях. Подавляющее большинство из них — в Киевской области.

Из-за новых обстрелов обесточивались потребители в Днепропетровской, Донецкой, Черниговской, Харьковской областях. На котельной одной из ТЭЦ взрывной волной были выбиты окна, персонал не пострадал, оборудование повреждено не было.

В результате предварительных обстрелов остается без света часть потребителей в Запорожской и Херсонской областях. Ремонтные бригады работают там, где это позволяет ситуация безопасности.

Также из ремонта, продолжавшегося в рамках масштабной ремонтной кампании энергетических объектов, вышел энергоблок тепловой генерации мощностью 240 МВт.

Электростанции производят достаточно электроэнергии для покрытия потребностей потребителей. Дефицит отсутствует.

Вместе с тем «Укрэнерго» сообщает, что вчера, 13 июля, вечернее потребление было самым высоким за неделю из-за жаркой погоды и выросло на 5% по сравнению со средой 12 июля.

«Это существенная нагрузка на энергосистему в вечерние часы, указывающая на недостаточность мер экономии электроэнергии. Поэтому просим потребителей бережно использовать электроэнергию, особенно вечером с 16:00 до 23:00», — говорится в сообщении.

В тему: Накануне восемь областей Украины частично обесточены из-за российских обстрелов и технологических нарушений на сетях.