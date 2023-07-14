Звезды Голливуда вышли на самую большую за 60 лет забастовку

Главное: В Голливуде началась масштабная забастовка. Это первая забастовка профсоюза с 1980 года и впервые с 1960-го, когда актеры и сценаристы будут бастовать одновременно.

Детали: В четверг, 13 июля, голливудские актеры присоединились к забастовке сценаристов, которая стала крупнейшей за последние 60 лет. Об этом сообщает The New York Times.

Около 160 тысяч артистов прекратили работу, что привело к остановке большинства кино- и телепродукции в США, из-за возмущения по поводу оплаты труда и опасений относительно будущего, в котором доминируют технологии.

В частности, лидеры профсоюза SAG-AFTRA объявили о забастовке после того, как провалились четырехнедельные переговоры с Альянсом продюсеров кино и телевидения (AMPTP) — организации, представляющей крупнейшие студии и стриминговые компании, в частности Amazon, Apple, Disney, NBCUniversal, Netflix, Paramount, Sony и Warner Bros Discovery, — потому, что они не желают предлагать справедливое соглашение по ключевым вопросам.

В результате, во время забастовки актеры не будут участвовать в съемках фильмов и сериалов, а также принимать участие в любых рекламных кампаниях. Также под запретом промотуры и интервью по поводу будущих новинок.

В последний раз в истории Голливуда актеры и сценаристы вместе бастовали в 1960 году.

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