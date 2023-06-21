Оккупанты возвращаются на брошенные из-за наводнения позиции на Херсонщине

Главное: Оккупанты возвращаются на заброшенные из-за наводнения позиции. Им приходится обновлять свои карты минных полей, поскольку наводнение значительно нарушило эти средства обороны врага.

Детали: В Херсонской области оккупанты постепенно возвращаются на позиции, которые они покинули после наводнения, вызванного терактом на Каховской ГЭС. Об этом во время брифинга заявила руководитель объединенного пресс-центра оперативного командования Юг Наталья Гуменюк.

Сообщается, что после подъема воды они вынуждены были отступить на расстояние до 15 км на некоторых участках и снизить интенсивность огня, но теперь не только возвращаются, но и более активно обстреливают подконтрольную Украине территорию области.

За прошедшие сутки было зафиксировано 75 обстрелов — это примерно так, как было до уничтожения ГЭС.

Что касается Днепровского направления, то Гуменюк сообщила о более низкой активности по сравнению с Запорожским, а также о несколько пониженной активности Сил обороны в продвижении географическом, но повышенной активности контрбатарейной борьбы.

«Мы продолжаем уничтожать мощности врага, пока он передислоцируется после того, как отходит большая вода. Они создали катастрофу, которая повлияла достаточно существенно и на их позиции», — добавила Гуменюк.

Кроме того, она сообщила, что оккупантам приходится обновлять свои карты минных полей, поскольку наводнение значительно нарушило эти средства обороны врага.

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