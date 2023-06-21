Зеленский объяснил невысокий темп украинского контрнаступления

Главное: Зеленский объяснил, почему контрнаступление идет не так быстро, как хотелось бы. Война — это не голливудский фильм, и скорых результатов достичь можно не всегда, отметил глава государства.

Детали: Президент Владимир Зеленский признал, что прогресс на поле боя был «медленнее, чем хотелось бы» с начала контрнаступления ВСУ. Об этом он сказал в интервью BBC, обнародованном в среду, 21 июня.

«Некоторые люди считают, что это голливудский фильм, и ожидают результатов сейчас. Это не так. На карту поставлена жизнь людей», — заявил он.

Зеленский отметил, что наступление идет нелегко, потому что 200 тысяч квадратных километров территории были заминированы российскими войсками: «Мы будем продвигаться на поле боя так, как сочтем нужным».

В то же время он подчеркнул, что «как бы далеко мы ни продвинулись в контрнаступлении, мы не пойдем на замороженный конфликт, потому что это война, это бесперспективное развитие для Украины».

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