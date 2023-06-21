В ООН обновили информацию по украинским беженцам

Главное: ООН обновила данные о числе украинских беженцев. Больше всего украинцев выехало в Германию, на втором и третьем месте — Польша и Чехия, по информации организации.

Детали: Число беженцев из Украины по состоянию на 6 июня этого года составило 6,28 млн. В частности, в Европе — 5,935 млн, из которых в Германии — 1 млн 69,7 тыс., в Польше — 992,7 тыс. Об этом сообщает Офис ООН по правам человека (UNCHR) в обновленной статистике.

В Польше количество подавших заявление об убежище — 1 млн 615,8 тыс. — существенно превышает текущую оценку находящихся в стране, тогда как в Германии это количество, наоборот, меньше — 948,4 тыс.

Третье место в Европе и по количеству беженцев на сегодня, и по количеству обратившихся за приютом занимает Чехия — соответственно 341,7 тыс. и 520,7 тыс.

По оценкам ООН, еще в семи странах Европы было больше, чем по 100 тыс. украинцев, искавших защиту от войны: Великобритания — 203 тыс. (направились на защиту 0,6 тыс.), Испания — 182,6 тыс. (178,6 тыс.), Италия — 181,5 тыс. (178,5 тыс.), Болгария — 160,6 тыс. (161,4 тыс.), Румыния — 134,6 тыс. (138,9 тыс.), Молдова — 109,6 тыс. (8,0 тыс.) и Словакия — 102,1 тыс. (117,8 тыс.).

ООН также отмечает в инфографике, что более 100 тыс. украинских беженцев находятся в Канаде и США, однако не приводит более детальных данных.

В информации отмечено, что в России на начало июня было 1 млн 303,0 тыс. беженцев из Украины, из которых подали заявление об убежище 103,6 тыс.

В 10 странах Европы, по данным ООН к началу июня, от 50 до 100 тыс. украинских беженцев. В частности, в Нидерландах — 94,4 тыс. (94,4 тыс.), Австрии — 90,1 тыс. (98,8 тыс.), Ирландии — 84,5 тыс. (84,6 тыс.), Литве — 77,5 тыс. (77,5 тыс.), Франции (данные на конец 2022 года) — 70,6 тыс. (67,2 тыс.).

Кроме того, в Бельгии 70,4 тыс. (72,4 тыс.), в Швейцарии — 65,8 тыс. (81,5 тыс.), Португалии — 57,0 тыс. (58,3 тыс.), Финляндии — 55,6 тыс. (56,8 тыс.), Венгрии — 52,3 тыс. (36,3 тыс.).

Следом с показателями от 25 тыс. до 50 тыс. идут Эстония — 48,6 тыс. (50,6 тыс.), Швеция (данные — на конец 2022 года) — 48,6 тыс. (57,1 тыс.), Норвегия — 47,9 тыс. (47,9 тыс.), Турция — 46,6 тыс. (7,1 тыс.), Дания — 41,2 тыс. (42,3 тыс.), Латвия — 38,1 тыс. (47,9 тыс.) и Черногория — 34,7 тыс. (8,9 тыс.).

ООН также сообщает о 27,7 тыс. украинцах, бежавших от войны в Беларусь, из которых просят убежища 2,8 тыс.

От 10 до 25 тыс. беженцев из Украины в Грузии — 24,2 тыс. (0,6 тыс.), в Греции — 24,2 тыс. (25,0 тыс.), в Хорватии — 22,8 тыс. ( 22,8 тыс.) и на Кипре — 18,2 тыс. (18,1 тыс.).

В статистике ООН об украинских беженцах есть данные из Словении — 9,4 тыс. (9,4 тыс.), Северной Македонии — 7,3 тыс. (5 человек), Люксембурга — 5,8 тыс. (5,8 тыс.), Азербайджана — 4,6 тыс. (0,1 тыс.), Сербии и Косово — 4,5 тыс. (2,1 тыс.), Албании — 3,2 тыс. (35 человек), Исландии — 3, 0 тыс. (5,3 тыс.), Мальты — 2,1 тыс. (2,1 тыс.), Армении — 0,6 тыс. (0,6 тыс.), Лихтенштейна — 0,5 тыс. (0 ,6 тыс.) и Боснии и Герцеговины — 0,2 тыс. (35 человек).

К середине 2021 года в мире было всего 53,47 тыс. украинских беженцев, которые просили соответствующего статуса, из которых в Европе — 36,49 тыс.

Украинскую диаспору в мире на середину 2020 года УВКБ ООН оценивало в 6,1 млн, в том числе в Европе — 5 млн.

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