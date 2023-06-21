В Дії появилась важная услуга для предпринимателей

Главное: Дія запустила услугу по закрытию ФЛП. Информация подтягивается из Единого государственного реестра (ЕГР), что делает невозможными ошибки. Заявление обрабатывается автоматически.
Детали: На портале Дія запустили услугу по закрытию ФЛП. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Услуга полностью автоматическая. Отсутствует какой-либо человеческий фактор.
«Больше не нужно долго ждать, пока заявление вручную обработает госрегистратор», — отметил Федоров.
По его словам, информация подтягивается из Единого государственного реестра (ЕГР), что делает невозможными ошибки.
Надо только проверить данные и поставить электронную подпись. Далее заявление обработается автоматически.
Результат отправляется на почту и в личном кабинете гражданина на портале Дія.
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