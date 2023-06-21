В НАТО объяснили, почему украинское контрнаступление идет не столь быстро

Главное: В НАТО признали, что контрнаступление ВСУ замедлилось. В Альянсе попытались это объяснить.

Детали: Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пояснил, почему контрнаступление ВСУ замедлилось. Его слова цитирует издание Der Tagesspiegel.

Сообщается следующее: «Мы видим, как Украина после нескольких месяцев обучения и вооружения своей армии снова стала способной завоевывать территории».

Отмечается: «Однако местность трудная, а российская армия создала мощные оборонительные позиции, в том числе минные поля и противотанковые заграждения. Продвигаться вперед нелегко».

Резюмируется, что Альянс должен и дальше оказывать военную поддержку Украине.

В тему: В США оценили шансы Украины вступить в НАТО.