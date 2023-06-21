США подкинут Украине денег

Главное: Украина получит еще 1,3 миллиарда долларов от США. На восстановление от последствий войны.

Детали: Госсекретарь США Энтони Блинкен пообещал, что его страна выделит Украине 1,3 миллиарда долларов. Чиновник выступил на конференции по восстановлению Украины в Лондоне.

Как ожидается, большая часть из этих денег будет направлена на восстановление энергосистемы страны и критически важной инфраструктуры.

Он отметил: «Сейчас я хочу сказать, что при содействии Конгресса США мы предоставим новый пакет финансовой помощи более чем на миллиард долларов».

Уточняется: «В частности, мы инвестируем около 520 миллионов долларов, чтобы отстроить объекты критической энергетической инфраструктуры Украины».

Кроме этого, еще 657 миллионов долларов направят на восстановление жизненно ключевой инфраструктуры, включая железнодорожные линии, порты и пограничные переходы.

Также еще 100 миллионов долларов помогут оцифровать таможенные системы Украины, чтобы увеличить скорость и сократить коррупцию.

Энтони Блинкен сказал: «Восстановление – это нечто большее, чем просто обеспечение людей тем, что им нужно для выживания – едой и водой. Это закладка фундамента для процветания Украины как безопасной, независимой страны, полностью интегрированной с Европой, связанной с рынками по всему миру».

Госсекретарь США уверяет, что его страна инвестирует сотни миллионов долларов, чтобы усилить цифровой сектор нашей страны, а также помочь побороть коррупцию и помочь украинским бизнесам, которые находятся в финансовом кризисе.

Говорится о том, что новая помощь дополнит более чем 20 миллиардов долларов экономической помощи и помощи в целях развития, которую США предоставили Украине.

Резюмируется, что благодаря новому финансированию общий объем финансирования США для Украины составит около 64 миллиардов долларов. Деньги США добавятся к большему пакету финансовой помощи от Европейской комиссии, которая предложила 50 миллиардов евро для финансирования текущих расходов украинского правительства и неотложных приоритетов восстановления.

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