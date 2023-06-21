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Новости > Британия готовит для Украины новый пакет помощи

Британия готовит для Украины новый пакет помощи

Агата Кловская
21.06.23 12:14
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Британия готовит для Украины новый пакет помощи

Главное: Британия объявит о новом пакете помощи Украине. Объявление пакета помощи должно состояться в среду на конференции по восстановлению Украины, которая проходит в Лондоне.

Детали: Правительство Британии намерено объявить об «историческом пакете финансовой поддержки для Украины», который включает кредитные гарантии Всемирного банка на сумму 3 млрд долларов и помощь в размере 240 миллионов фунтов стерлингов (305 миллионов долларов). Об этом во вторник, 20 июня, сообщает пресс-служба британского правительства.

В документе говорится, что деньги будут направлены на укрепление экономической стабильности Украины, на поддержку жизненно важных государственных услуг, включая расходы на содержание школ и больниц.

По словам премьер-министра Британии Риши Сунака, это «первый двусторонний пакет многолетней налогово-бюджетной помощи, предоставленный страной G7, подчеркивающей непреклонную приверженность Великобритании стране как сейчас, так и в будущем».

Согласно документу, невоенная помощь Британии в Украине составит более 4,7 млрд фунтов стерлингов (более 6 млрд долларов), включая 4,1 млрд фунтов стерлингов (более 5,23 млрд долларов) в виде фискальной поддержки и 640 млн фунтов стерлингов (около 817 млн долларов), как двусторонней помощи.

Часть денег должна быть израсходована на разминирование украинской территории, борьбу со стихиями, энергетические проекты, а также финансирование деятельности ООН и Красного Креста.

В тему: Украина может получить гигантскую финансовую помощь от ЕС.

Тэги: Украина, военная помощь, Британия, война в Украине

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