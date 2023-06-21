Пентагон спрогнозировал перспективы украинского контрнаступления

Главное: В США прогнозируют успех украинского контрнаступления. Ожидают тяжелые битвы.

Детали: В США оценили перспективы контрнаступления ВСУ. Позицию озвучила заместитель представителя Пентагона Сабрина Сингх.

Там считают, что украинское военные смогут добиться успеха, но их ждут тяжелые битвы.

Она отметила, что бои в Украине ежедневно превращаются в затяжные сражения, как это было в Бахмуте.

Говорится: «Мы знаем, что битвы будут трудными. Мы знаем, что на это уйдет время».

В то же время ожидается, что ВСУ смогут добиться успеха в своих операциях.

В Пентагоне заявили: «Мы понимаем, что битва будет тяжелой, россияне будут адаптироваться, но так же адаптируются и украинцы».

Кроме этого там добавили, что на прошлой неделе состоялось заседание Контактной группы по обороне Украины, участники которого объявили новые пакеты военной поддержки Киева.

Резюмируется: «Мы считаем, что предоставили Украине системы и средства, в которых они нуждаются для боевых действий прямо сейчас».

В тему: Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 222 тысячи солдат.