Вода постепенно уходит из Херсонской области

Главное: В Херсонской области снизился уровень воды. До 25 сантиметров.

Детали: Уровень воды в Херсонской области после подрыва Каховской ГЭС продолжает снижаться. О ситуации на среду, 21 июня, сообщает ГСЧС.

Информируется, что за минувшие сутки он упал еще на сантиметр – до 25 сантиметров.

Уточняется, что подтопленными остаются три населенных пункта (это 595 домов) на правом берегу Днепра.

На временно оккупированной россиянами части региона подтоплены 17 населенных пунктов.

Кроме этого стало известно, что за прошедшие сутки спасатели ГСЧС откачали более 18,3 тысяч тонн воды из 223 подвалов и домов. С начала работ выкачали более 182,3 тысяч тонн из 795 домов и подвалов. Подвезено более 65 тонн воды для граждан, а с начала работ 554 тонн воды.

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