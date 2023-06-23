Данилов посоветовал россиянам как можно быстрее бежать из Крыма по Керченскому мосту

Главное: Данилов дал совет россиянам в оккупированном Крыму. Секретарь СНБО посоветовал россиянам как можно скорее возвращаться в РФ через Крымский мост.

Детали: Россиянам во временно оккупированном Крыму следует поскорее воспользоваться Крымским мостом и вернуться домой. Такую рекомендацию гражданам РФ дал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире национального телемарафона.

Так, секретаря СНБО попросили дать комментарий относительно линий обороны, которые строят российские военные на полуострове. По его словам, оккупанты прекрасно понимают, что ВСУ в скором времени придут.

«Это испуг. Они понимают, что вопрос только времени — когда придем, будем их гнать оттуда. И я бы всем посоветовал как можно скорее пользоваться услугами того сооружения (Крымского моста), которое сегодня у них есть, для того, чтобы быть в безопасности», — сказал Данилов.

Вместе с тем он подчеркнул, что Украина вернет все, что у нее отобрала Россия после 2014 года: «Все, кто имел собственность до 2014 года, вернут себе эту собственность, все, кто получил убытки, получат компенсацию за то, что там наделала российская террористическая организация».

Кроме того, секретарь СНБО высказался и по поводу будущего Крымского моста.

«Не будем забегать вперед, как мы будем решать этот вопрос. Потому что это наша территория, и мы будем решать, нужно ли нам это сооружение для тех или иных вещей, или будет ли оно нам не нужно», — отметил Данилов.

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