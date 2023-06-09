Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 213 770 солдат

Главное: РФ потеряла в войне 213 770 солдат. Уничтожен 3 901 танк.

Детали: Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ поведал о потерях россиян на пятницу, 9 июня.

Сообщается, что погибли уже 213 770 солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 3 901 танк, 7 600 боевых бронированных машин, 3 702 артиллерийские системы, 599 РСЗО, 359 средств ПВО, 313 самолетов, 299 вертолетов, 3 247 БПЛА оперативно-тактического уровня, 1 171 крылатая ракета, 18 кораблей/катеров, 6 410 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 502 единицы специальной техники.

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